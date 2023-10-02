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Почеттино — о продаже Кукурельи: не вовлечён в эту ситуацию, но беспокоюсь о его чувствах

Почеттино — о продаже Кукурельи: не вовлечён в эту ситуацию, но беспокоюсь о его чувствах
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что клуб хочет продать защитника Марка Кукурелью, а также поделился мнением о его роли в команде.

«Я не знаю, потому что не вовлечён в эту ситуацию. Этот вопрос, скорее, для спортивного директора, агента футболиста или клуба. После того как трансферное окно закрылось, мы разговаривали с ним в моём кабинете. Нам было ясно, как я вижу и оцениваю его, и я беспокоился о его чувствах. Конечно, после того, как он перешёл из «Брайтона», для него здесь было трудное время. Но подобное происходило не только с ним, но и со многими другими футболистами.

Сейчас речь идёт о том, чтобы усердно работать и ждать возможности проявить себя. Это довольно понятная ситуация. Марк есть в нашем плане. Если он заслужит играть, то он будет играть», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

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