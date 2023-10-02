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Тренер «Юнайтед» тен Хаг подтвердил, что Мартинесу понадобится операция в связи с травмой

Тренер «Юнайтед» тен Хаг подтвердил, что Мартинесу понадобится операция в связи с травмой
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что защитнику «красных дьяволов» Лисандро Мартинесу понадобится операция в связи с рецидивом травмы стопы, полученной в апреле.

«Я могу подтвердить, что Лисандро Мартинесу предстоит перенести операцию», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, 25-летний Мартинес получил повреждение в игре с «Арсеналом» (1:3) 3 сентября. Несмотря на это, он вышел на матчи с «Брайтоном» (1:3) и «Баварией» (3:4) в стартовом составе и отыграл оба матча практически полностью. Ранее в СМИ появлялась информация, что защитнику потребуется два-три месяца на восстановление от травмы.

Завтра, 3 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем». Игра начнётся в 22:00.

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