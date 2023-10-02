Беленов — о матче с «Сочи»: если у меня не было работы, значит, ребята играли хорошо

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов оценил игру команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

«Первый тайм у нас был очень хороший, лучший в этом сезоне. Мы полностью доминировали, могли забивать несколько мячей. Спасибо болельщикам, которые приходят, даже когда у нас что‑то не получается. Эту победу можно посвятить им. Кроме концовки первого тайма, у меня почти не было работы? Да, непростые матчи, когда стоишь. До концовки первой половины мяч, если не ошибаюсь, до меня три раза долетел — и то наши защитники отдавали назад. Ребята молодцы. Если у меня не было работы — значит, они хорошо играли», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

Накануне «Факел» обыграл «Сочи» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.