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Форвард «Факела» Марков рассказал, какие требования Ташуев ставит перед командой

Форвард «Факела» Марков рассказал, какие требования Ташуев ставит перед командой
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Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал, как изменилась игра воронежской команды под руководством Сергея Ташуева.

«Можно ли сказать, что все требования Ташуева команда приняла и результаты пошли? Естественно, мы приняли его требования. Но нам надо ещё работать и работать. Это энергозатратный футбол, требующий постоянного прессинга и контроля мяча. Конечно, когда команда четыре года играла длинными передачами, перейти на короткие тяжело. Кто‑то уже схватил, кто‑то ещё не до конца, поэтому будем работать. Что конкретно требует Ташуев? Играть низом, тотальный футбол, прессинг каждого человека, кто с мячом, накрывать на максимальной скорости», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

Накануне «Факел» обыграл «Сочи» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

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