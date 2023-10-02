Комбаров: для «Спартака» поражение со счётом 0:4 всегда является ударом

Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал разгромное поражение красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4).

«Крылья» сейчас на хорошем ходу. Команда сыгранная, футболисты делают то, что требует тренер, и у них многое получается. Для «Спартака» такое поражение — это всегда удар. Счёт 4:0 говорит о том, что сегодня «Крылья» — более сыгранная и надежная команда. У них в любой линии очень хорошее взаимопонимание», — приводит слова Комбарова Metaratings.

Накануне «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счётом 4:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков по итогам 10 проведённых встреч.