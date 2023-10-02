Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов снова возглавить московскую команду в случае отставки нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, я буду готов возглавить московский клуб», — приводит слова Карреры Sport24.

Под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017 и выигрывал Суперкубок страны (2017).

В 10-м туре МИР Российской Премьер-Лиге «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», который набрал 24 очка.