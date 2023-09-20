Каррера: «Спартак» может бороться за самые высокие места в этом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о перспективах московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
«Трудно давать оценки, поскольку нет возможности смотреть все до единого матчи команды. Поэтому не буду подробно разбирать игру красно-белых. Но уверен, что «Спартак» всегда имеет потенциал для борьбы за самые высокие места. Да, в этом сезоне дела у команды складываются непросто, но я желаю им успехов. И верю, что «Спартак» ещё покажет себя с самой лучшей стороны.
Они хорошо начали сезон, выиграв три первых матча в чемпионате. Потом результаты ухудшились. Но если команда будет играть, как в начале чемпионата, то у неё есть все возможности для успеха. У «Спартака» хорошие игроки, хороший тренер — он может бороться за самые высокие места», — приводит слова Карреры интернет-портал «Известия».
- 20 сентября 2023
-
13:21
-
13:20
-
13:19
-
13:07
-
13:04
-
13:04
-
12:57
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:46
-
11:40
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:53
-
10:41
-
10:26
-
10:25
-
10:24
-
10:02
-
10:01
-
09:56
-
09:46