Каррера: «Спартак» может бороться за самые высокие места в этом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о перспективах московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Трудно давать оценки, поскольку нет возможности смотреть все до единого матчи команды. Поэтому не буду подробно разбирать игру красно-белых. Но уверен, что «Спартак» всегда имеет потенциал для борьбы за самые высокие места. Да, в этом сезоне дела у команды складываются непросто, но я желаю им успехов. И верю, что «Спартак» ещё покажет себя с самой лучшей стороны.

Они хорошо начали сезон, выиграв три первых матча в чемпионате. Потом результаты ухудшились. Но если команда будет играть, как в начале чемпионата, то у неё есть все возможности для успеха. У «Спартака» хорошие игроки, хороший тренер — он может бороться за самые высокие места», — приводит слова Карреры интернет-портал «Известия».