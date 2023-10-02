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«Родина» с минимальным счётом обыграла «КАМАЗ» в матче Первой лиги

«Родина» с минимальным счётом обыграла «КАМАЗ» в матче Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и челнинский «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Родина» одержала победу со счётом 1:0.

На 62-й минуте единственный мяч забил нападающий «Родины» Владислав Самко.

В следующем туре «Родина» на выезде встретится с краснодарской «Кубанью», а «КАМАЗ» в гостях сыграет с астраханским «Волгарём».

«Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 12 матчей. «КАМАЗ» находится на 11-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (24).

Россия - Мелбет Первая лига . 12-й тур
02 октября 2023, понедельник. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Самко – 62'    
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