«Родина» с минимальным счётом обыграла «КАМАЗ» в матче Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и челнинский «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Родина» одержала победу со счётом 1:0.
На 62-й минуте единственный мяч забил нападающий «Родины» Владислав Самко.
В следующем туре «Родина» на выезде встретится с краснодарской «Кубанью», а «КАМАЗ» в гостях сыграет с астраханским «Волгарём».
«Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 12 матчей. «КАМАЗ» находится на 11-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (24).
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