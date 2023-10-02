Четыре игрока «Оренбурга» — в сборной 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим футболистом 10-го тура чемпионата России признан защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков. Он оформил дубль в матче с московским «Спартаком» и получил оценку 8,7. Следующая по величине оценка (8,6) — у нападающего Густаво Мантуана из «Зенита», который отметился голом в ворота «Оренбурга» (1:3).

Фото: WhoScored

Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);

Защитники: Юрий Горшков, Гленн Бейл (оба — «Крылья Советов»), Роберто Фернандес («Динамо»), Матиас Перес («Оренбург»);

Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Бителло («Динамо»), Вячеслав Якимов («Факел»), Виктор Давила (ЦСКА);

Нападающие: Густаво Мантуан («Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»).