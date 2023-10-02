Богосавац: думаю, у Тодоровича много предложений, но «Ахмат» должен его сохранить

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац предположил, что у его одноклубника и коллеги по амплуа Дарко Тодоровича есть несколько предложений от других команд. При этом Богосавац считает, что грозненский клуб должен сохранить футболиста в составе.

«Травма Дивановича? Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы он вернулся только сильнее. Мы с ним каждый день на связи. Операция прошла хорошо. У нас есть группа балканцев в социальных сетях, мы общаемся. Только [игроки] из «Ахмата». Но мы, конечно, на связи со всеми балканцами, которые выступают в РПЛ.

Всё хорошо, Диванович ещё проведёт пару дней в Италии, потом съездит домой к семье, чтобы отдохнуть. После этого начнёт полноценное восстановление.

Удивлён ли лидерству «Краснодара» в чемпионате России? Видно, что «быки» — очень сильная команда. Я на связи с Баньяцем. Он сказал, что они провели отличную работу и идеально используют сильные качества своих футболистов. В этом сезоне интересный чемпионат. Никто не знает, кто в итоге станет чемпионом.

«Крылья Советов» в прошлом году спаслись от вылета в последнем туре, а сейчас борются за чемпионство, но надо смотреть в таблицу после 30 туров.

Интересно будет узнать, кто станет чемпионом. Если «Зенит» купит Тодоровича, то он стопроцентно станет чемпионом (смеётся). У него заканчивается контракт, думаю, у него есть много предложений, но «Ахмат» должен его сохранить», — приводит слова Богосаваца «Матч ТВ».