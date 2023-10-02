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«Истерика и слова про «битой по голове» — это ни о чём». Игорь Федотов обратился к «Уралу»

«Истерика и слова про «битой по голове» — это ни о чём». Игорь Федотов обратился к «Уралу»
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Арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Романа Галимова в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал» (2:2).

«Пара слов для руководства «Урала». Если бы вас хотели «прибить», то сделали бы это на 65-й минуте, когда мяч попал в руку. Назначили бы 11-метровый — и всё. Но Галимов продолжил игру, и это правильное решение — рука находилась в естественном положении. А истерика после матча и разговоры про «битой по голове» и «утопить» — это вообще ни о чём», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева.

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