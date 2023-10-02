Зырянов: к своим деньгам я никого не подпускаю, кроме жены

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал о своём отношении к деньгам.

«Была ли в жизни хоть одна попытка заняться бизнесом? Нет. Не знаю ни одного спортсмена, который бы в этой сфере расцвёл и добился успехов. Практически все были обмануты. Сколько раз ко мне обращались люди из инвестиционных фондов! «Давайте мы с вами будем управлять вашими деньгами». А я спрашиваю: «А зачем мне с вами управлять моими деньгами, если я ими и сам могу управлять?» К своим деньгам я никого не подпускаю. Только одного человека — мою жену. Это моя главная ошибка. Шутка», — приводит слова Зырянова «Sport24».

На данный момент «Черноморец» в Мелбет Первой Лиге после 12 матчей находится на 15-й позиции с 14 очками.