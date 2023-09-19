В Первой лиге — буря! Бердыев творит историю, а Зырянов разбил команду-сенсацию

10 туров Мелбет Первой лиги позади. В юбилейном туре состоялись потрясающий матч «Черноморца» и «Сокола», чудесное спасение от «Тюмени» и проявился класс Курбана Бердыева, продемонстрировавшего, как нужно играть с лидерами.

Матч тура — восемь голов от «Черноморца» и «Сокола»!

Чтобы понимать масштаб ситуации, просто взгляните на все матчи команды Константина Зырянова в Первой лиге: шесть голов за девять туров и сразу пять за один матч с «Соколом»!

«Сокол» в этом сезоне уже забивал три «Шиннику», поэтому столько голов от саратовцев не выглядят удивительно. Хотя принижать вклад обеих команд в этот удивительный матч нельзя — они устроили шоу и, возможно, самую результативную игру сезона.

Предлагаем посмотреть один из голов матча, а полный обзор игры можно найти по ссылке.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Команды тура — «Тюмень» и «Динамо»

Было бы преступлением оставить по итогам 10-го тура одну из этих команд вне данной номинации. Начнём с «Тюмени», проводившей матч с «Родиной» на пару часов раньше махачкалинцев.

0:2 к 70-й минуте, ты в меньшинстве – что можно ожидать? Пожалуй, чтобы этот кошмар поскорее закончился, а ты забыл его как страшный сон. Но за 20 минут до финального свистка один мяч отыграл Руслан Байтуков, а уже на 83-й минуте Евгений Болотов заставил болельщиков на тюменском «Геологе» не просто взреветь, а запомнить этот день надолго:

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Динамо» же разгромило лидера чемпионата – «Аланию». А ведь владикавказцы до этой встречи ещё не пропускали три мяча в сезоне. Команда, которая уверенно шла к тому, чтобы оторваться от второго места на шесть очков, позволила сопернику приблизиться на три. Мощному сопернику.

Махачкалинцы полностью переиграли оппонента в первом тайме, не оставили ему никаких шансов, грамотно прессинговали и использовали свои моменты. После перерыва «Алания» создала моментов на несколько голов, но на помощь динамовцам пришёл вратарь. Давид Волк неоднократно спасал свою команду, которая была не только лучше, но и удачливее.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Лучший гол тура — Юрий Журавлёв («Торпедо»)

Защитник, проводящий лишь второй с марта 2023 года матч, показал, что не стоит оставлять много пространства игрокам его позиции.

Журавлёв был вне заявки автозаводцев после мартовской истории, когда из команды, помимо него, были исключены Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин. Они уже сменили «Торпедо» на «Велес» и «Химки» соответственно, а Журавлёв после шести матчей за «Торпедо-2» провёл свой второй матч в Первой лиге в нынешнем сезоне. В первой игре с «Акроном» (1:0) у Юрия — результативная передача на победный гол, с «Енисеем» он забил сам. Усиление, откуда не ждали.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Событие тура — Евсеев вернулся в «Лучшую лигу мира»!

Вадим Валентинович начал сезон в качестве главного тренера «Факела», но в воронежской команде решили не продолжать сотрудничество после череды неудач. В прошлом сезоне Евсеев спас команду от вылета из РПЛ, а в нынешнем, кажется, будет заниматься аналогичной работой в «Кубани», но в рамках Первой лиги.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Возвращение Евсеева в Первую лигу, в которой он в прошлом сезоне тренировал «Шинник», провалилось. Его команда пропустила от «Акрона» на 44-й минуте, затем почти сразу осталась в большинстве, но реализовать численное преимущество так и не смогла. У «Кубани» всего пять очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Отставание от «Нефтехимика» достигло пяти очков. Но разве у Евсеева в карьере бывали простые задачи?

Милота тура — обращение капитана «СКА-Хабаровск» к болельщикам

В Хабаровске ввели добрую традицию, когда после победных домашних матчей к публике обращаются футболисты. Порадовать фанатов после игры с «Химками» вызвался капитан Олег Кожемякин:

«Уважаемые болельщики, здравствуйте. Мы рады видеть сегодня всех до единого, потому что у нас была трудная ситуация. Мы не могли долгое время победить, порадовать вас этими эмоциями, которые вы сегодня ощутили. Мы слышим каждого из вас, стараемся изменить ситуацию на поле. Сегодня на поле была команда, была команда, готовая выйти нам помочь, но самое главное — сегодня с нами был наш любимый 12-й игрок. Это победа для вас, дорогие болельщики!» — сказал футболист.

Хабаровчане одержали первую победу за четыре тура, опередив «Химки» в турнирной таблице. Предыдущая (над «Акроном») также была одержана дома.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Другие матчи 10-го тура Первой лиги

«Арсенал» — «Шинник»

Туляки решили исход встречи с «Шинником» за несколько минут первого тайма, когда голы на свой счёт записали Александр Коротков и Джонатан Окоронкво.

«Арсенал» благодаря победе поднялся со дна турнирной таблицы, а «Шинник» прервал пятиматчевую серию без поражений и лишился возможности закончить тур на втором месте.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Ленинградец» — «Волгарь»

Третья ничья для «Ленинградца» за последние пять матчей. Команда Сергея Кирьякова, хоть и не победила, но всё-таки на время обезопасила себя от зоны вылета, оторвавшись от «Нефтехимика» на одно очко.

«Волгарь» ещё ни разу не побеждал в этом сезоне, но после смены главного тренера в пяти матчах четырежды сыграл вничью. Пожалуй, это лучше ситуации в начале сезона, однако отставание от зоны спасения (семь очков) продолжает оставаться для нынешнего «Волгаря» космическим.

«КАМАЗ» — «Нефтехимик»

Татарстанское дерби в этот раз закончилось в пользу нижнекамцев, одержавших уже вторую победу подряд после серии из четырёх поражений. В чём секрет успеха Кирилла Новикова?

Пока же «Нефтехимик» продолжает оставаться в зоне вылета, но от спасительной 15-й позиции команду теперь отделяет всего одно очко.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Расписание 11-го тура Первой лиги

22 сентября, пятница

«КАМАЗ» — «Торпедо»

23 сентября, суббота

«Енисей» — «Черноморец»

«Кубань» — «Тюмень»

«Динамо»— «Сокол»

«Алания» — «СКА-Хабаровск»

«Волгарь» — «Арсенал»

«Химки» — «Ленинградец»

«Акрон» — «Нефтехимик»

«Родина» — «Шинник».