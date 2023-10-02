«Аль-Иттихад» отказался играть с «Сепаханом» из-за статуи генерала у поля

Матч 2-го тура группы С Лиги чемпионов АФК, в котором иранский «Сепахан» должен был принимать саудовский «Аль-Иттихад», отменён. Гости отказались выходить на поле из-за статуи иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил RMC Sport.

Встреча на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане (Иран) должна была начаться в 18:00 по московскому времени. «Аль-Иттихад» отказался начать матч из-за статуи, установленной на краю поля, за судейской скамейкой. Этот бюст представляет Касема Сулеймани, иранского генерала, который погиб в 2020 году в Ираке во время удара беспилотника. По данным саудовских СМИ, «Аль-Иттихад» не вышел на поле из-за присутствия «политических элементов, не имеющих никакого отношения к футболу». Присутствовавшие на трибунах иранские болельщики выразили своё недовольство, бросая на поле различные предметы.

Саудовскому клубу может быть засчитано техническое поражение — 0:3.