Анчелотти высоко оценил игру Кварацхелии перед матчем ЛЧ между «Наполи» и «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающих «Наполи» Викторе Осимхене и Хвиче Кварацхелии перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это очень хорошие нападающие, которые действительно выделились в прошлом году, они продемонстрировали свои качества и показали, что они игроки топ-уровня. Они обладают удивительным талантом с разными характеристиками. Кварацхелия очень силён один на один, а Осимхен очень опасен во всех компонентах», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Осимхен провёл восемь матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну передачу.

Напомним, матч «Наполи» — «Реал» Мадрид состоится сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 22:00 мск.