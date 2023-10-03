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Kicker: Томас Мюллер рассматривает возможность ухода из «Баварии» следующим летом

Kicker: Томас Мюллер рассматривает возможность ухода из «Баварии» следующим летом
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб.

Как сообщает Kicker, игрок уже сейчас рассматривает вариант с уходом из команды. Следующим летом он станет свободным агентом и не видит оснований для продления контракта. В десяти матчах «Баварии» этого сезона Мюллер набрал всего 169 минут игрового времени.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

В составе сборной Германии Мюллер становился победителем чемпионата мира — 2014, бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 годах.

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