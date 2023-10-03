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Вице-президент УЕФА сожалеет о своей позиции по допуску юношеских сборных России

Вице-президент УЕФА сожалеет о своей позиции по допуску юношеских сборных России
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Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление после принятого организацией решения допустить юношеские сборные России до участия на международных турнирах.

«Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», — приводит слова Нильссона официальный сайт Шведской спортивной конфедерации.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

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