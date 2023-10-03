Йозуа Киммих считает, что «Бавария» находится в хорошей форме

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался об игровой форме команды.

«У нас не так много травмированных игроков. Выбыли Серж Гнабри, Маттейс де Лигт и Мануэль Нойер. Так что мы чувствуем себя подготовленными. У меня нет ощущения, что мы проигрываем. Думаю, мы в хорошей форме.

Физически он очень силен Зане. Впечатляет уровень стабильности, с которым он выступает. Он пожинает плоды своей тяжелой работы. В прошлом он также показывал, на что способен. На данный момент он делает это каждые три дня, что здорово для нас. Также в периоды, когда дела идут не совсем так, он показывает, что обладает исключительными качествами. Он играет с заразительным счастьем. Ты хочешь сыграть с ним. Я надеюсь, что это продлится еще долго», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Сегодня, третьего октября, «Бавария» сыграет в гостях с «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом матче команда Томаса Тухеля выиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.

В чемпионате Германии после шести туров «Бавария» занимает третье место с 14 очками. Лидирует в таблице «Байер» (16 очков).