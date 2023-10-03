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Томас Тухель высказался о контрастных играх «Баварии» в важных играх

Томас Тухель высказался о контрастных играх «Баварии» в важных играх
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал контрастных выступлениях в важных матчах.

«Мы не беспокоимся. Мы все анализируем и делаем выводы, которые обсудим с командами. Мы пытаемся разработать лучший план и наполнить его большей жизнью. Мы все еще находим способ выходить на игры, и это позитивно. Мы будем придерживаться позитивных моментов.

Сегодня, третьего октября, «Бавария» сыграет в гостях с «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом матче команда Тухеля выиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3. Мюнхенцы вели по ходу всего матча 3:1, но на 88 и 90+5 минутах пропустили. «Баварии» удалось победить благодаря голу Матиса Теля на 90+2 минуте.

В чемпионате Германии после шести туров «Бавария» занимает третье место с 14 очками. Лидирует в таблице «Байер» (16 очков).

Лига чемпионов . Группа A. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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