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Игрок «Оренбурга» Оганесян: с «Зенитом» всегда приятно играть

Игрок «Оренбурга» Оганесян: с «Зенитом» всегда приятно играть
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, за счёт чего его команде удалось победить санкт-петербургский «Зенит» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

«За счёт самоотдачи – все выкладывались по максимуму в каждом эпизоде. Понятно, что «Зенит» – именитый соперник, действующий чемпион. С такими командами всегда приятно играть. Против таких клубов всегда есть сверхмотивация. Всё это повлияло и привело к положительному результату.

Было немного неприятно пропускать первыми — не самые хорошие эмоции и ощущения. Но я думаю, что этот гол также дал команде дополнительный импульс, ребята больше раскрепостились. В конечном итоге он положительно на нас повлиял», — сказал Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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