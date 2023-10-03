Гвардиола: игроки женской сборной Испании оставят лучшее наследие для следующего поколения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, отвечая на вопрос о жёстком игровом графике для футболистов, сказал о необходимости брать пример с игроков женской сборной Испании.

«Посмотрите на женскую сборную Испании. Игроки решили, что им нужно что-то изменить, и они это делают. У них появилась возможность защитить следующее поколение игроков женского пола. Это лучшее наследие, которое они могут оставить.

Всё решать игрокам. Они должны сказать высшим органам, что те должны остановиться, что им необходимо что-то изменить. Без Пепа шоу продолжится, но без игроков — нет», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Напомним, после семи туров АПЛ команда Гвардиолы набрала 18 очков и на текущий момент находится на первом месте в турнирной таблице.