Степан Оганесян: получал удовольствие в сборной России

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился впечатлениями от пребывания в сборной России по футболу.

«Я особо не задумывался о сборной, все мысли были только о чемпионате, предстоящих играх «Оренбурга». Когда увидел сообщение от начальника команды, был приятно удивлён. Каждому футболисту приятно получить вызов в национальную сборную. Испытал только положительные эмоции, был очень рад. На сборе отдавался по максимуму, тренировался, получал удовольствие.

Гол Египту? Наверное, в тот момент ещё не до конца осознавал всю значимость этого гола. Просто был очень рад», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.