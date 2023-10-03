Ольга Смородская: «Локомотив» выглядит получше. Но «Ростов» — не промах, будет биться

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между железнодорожниками и «Ростовом».

«Обе команды в кризисе. «Локомотив» сейчас выглядит получше, начал выбираться из кризиса. Но «Ростов» — не промах, будет биться. Думаю, что будет ничья. Да, у «Ростова» есть проблема — трансферная кампания очень слабая. Кризис в «Ростове» есть. Всё это зависит от руководствах», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» состоится сегодня, 3 октября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:15 мск. «Локомотив» занимает второе место в группе B, лидирует «Ростов».