Зырянов: Я социопат. Давно научился делать так, чтобы люди меня боялись и реже подходили

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов признался, что не любит излишнее внимание к собственной персоне.

«Я социопат. Если меня окрикивают или подбегают и говорят: «Вы Константин?», я иногда, особенно если прогуливаюсь с супругой, отвечаю: «Нет, я не Константин». Супруга журит: «Может, человек просто хотел автограф взять?». А меня такой вопрос немного выбивает из колеи. Хотите сфотографироваться или взять автограф — подойдите и скажите: «Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?»

Ещё меня «убивает», когда исподтишка начинают снимать видео. Если я это вижу, подхожу и говорю: «Ребята, хотите сфотографироваться — давайте мы с вами сфотографируемся. Но снимать исподтишка не надо». Я не знаю, для чего они это делают. Боятся? Я такой, да! Давно научился делать взгляд, чтобы меня боялись и реже подходили», — приводит слова Зырянова Sport24.