Зырянов назвал две самые главные ошибки в своей карьере

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о своих главных ошибках в футбольной карьере.

«Самая обидная ошибка на футбольном поле? Их было несколько. И они все у меня в памяти. Помню, был матч в «Лужниках», когда я выступал за «Торпедо». Играл опорника. И против меня действовали великолепные футболисты Дмитрий Лоськов и Марат Измайлов. Отчётливо помню, жара стояла несусветная. Вынос вратаря соперника, мяч прилетает, я нахожусь один. Но в нескольких метрах от меня стоит соперник. Я думал сначала сыграть головой и вынести обратно. Но в итоге принял мяч на грудь. Но мяч летел сильно. С приёмом я не справился и мяч от меня далеко отскочил. Соперник перехватил мяч, разыграл комбинацию, забил гол. В итоге мы проиграли 0:1. До сих пор не могу забыть тот момент.

Ещё удар скорпиона в Лиге чемпионов мне запомнился, когда проиграли в Лиссабоне ответный матч «Бенфике». Тогда за них ещё Аксель Витсель играл. Он вроде бы забил нам первый. А во втором тайме мы активизировались. Их вратарь выбил мяч, я хотел ударом скорпиона его вернуть, но получилась срезка через наших защитников, выход один на один — и 0:2», — приводит слова Зырянова Sport24.