Лига чемпионов, 3 октября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 3 октября, пройдёт часть матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Группа А:
- 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»
- 22:00 мск. «Копенгаген» — «Бавария»
Группа B:
- 22:00 мск. «Ланс» — «Арсенал»
- 22:00 мск. ПСВ — «Севилья»
Группа C:
- 19:45 мск. «Унион» — «Брага»
- 22:00 мск. «Наполи» — «Реал»
Группа D:
- 19:45 мск. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»
- 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»
Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.
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