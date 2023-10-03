Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов, 3 октября: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 3 октября: расписание матчей игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 октября, пройдёт часть матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Группа А:

  • 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»
  • 22:00 мск. «Копенгаген» — «Бавария»

Группа B:

  • 22:00 мск. «Ланс» — «Арсенал»
  • 22:00 мск. ПСВ — «Севилья»

Группа C:

  • 19:45 мск. «Унион» — «Брага»
  • 22:00 мск. «Наполи» — «Реал»

Группа D:

  • 19:45 мск. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»
  • 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Захарян дебютирует в Лиге чемпионов? А у «Реала» суперматч! Онлайн
Live
Захарян дебютирует в Лиге чемпионов? А у «Реала» суперматч! Онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android