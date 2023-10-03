Кварацхелия — о Винисиусе: он лучший на своей позиции и обладает огромным талантом

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мнением о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Он великолепен, это огромный талант. Винисиус лучший в этой роли. Играть против него и других чемпионов, которые играют в «Реале», таких как Модрич, Беллингем, Кроос, — это отличный опыт. Я мог бы назвать весь их состав. Мы их очень уважаем, они игроки топ-уровня», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, «Наполи» сыграет с «Реалом» сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 22:00.

Неаполитанский клуб выиграл свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов и на текущий момент занимает первое место в группе С. «Реал» также одержал победу в первом матче и располагается на второй строчке.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата грузинский футболист принял участие в шести матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.