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Тикнизян, Сперцян, Иву и Севикян вызваны в сборную Армению на октябрьские матчи

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, полузащитник «Рубина» Иву Угочукву и нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян получили вызов в национальную команду Армении на её ближайшие матчи. Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Армении.

12 октября в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Армении сыграет с национальной командой Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Сконто» в Риге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

17 октября команда Александра Петракова сыграет в товарищеском матче со сборной Северной Македонии. Игра начнётся в 16:00 мск.

После пяти матчей группового этапа в квалификации к Евро-2024 национальная команда Армении набрала 7 очков и на текущий момент находится на 3-м месте в группе D.