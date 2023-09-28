Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

«Я сказала да», — написала Ромашкина в «Инстаграме» *, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце на фоне Останкинской башни.

Фото: личный архив Яны Ромашкиной

Слухи об отношениях Наира Тикнизяна и Яны Ромашкиной появились после того, как телеведущая выложила в «Инстаграме» * совместное фото с футболистом. На нём она поставила сердечко, а под ним написала: «Похоже, у нас есть новая пара».

Тикнизян в этом сезоне провел 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, где забил пять голов и сделал две результативные передачи. Его команда после девяти туров МИР РПЛ идёт на шестой строчке с 15 очками.

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