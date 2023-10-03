Константин Зырянов: главная профессия в наше время — это мусорщики

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов поделился мнением о самой нужной профессии в нынешнем мире.

«Я недавно думал, глядя на то, что происходит рядом с моим домом, что главная профессия — это мусорщики. Я выбрасываю мусор, а там творится что-то невообразимое — переполненные баки. Считаю, что главная профессия в наше время — это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков — и всё, весь город в пакетах, везде грязь, крысы. Это нереальный кошмар. Так что мусорщик — самая крутая профессия. И самая нужная», — приводит слова Зырянова Sport24.

Константин Зырянов возглавил «Черноморец» в октябре прошлого года. На данный момент новороссийская команда после 12 матчей находится на 15-й позиции в Мелбет Первой Лиге с 14 очками.