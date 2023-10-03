Зырянов рассказал, как уговорил Романа Широкова перейти в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов рассказал, как уговорил экс-полузащитника сборной России Романа Широкова перейти в петербургский клуб.

«Удивлён ли я тем, что Широков подался в тренеры? Нисколько. Я знаю амбиции Романа Николаевича. Он максималист. Ещё в Андорре, когда мы решили задачу выхода на чемпионат Европы 2008 года, я ему говорил: «Давай, переходи из «Химок» в «Зенит». У нас команда вот такая (показывает большой палец). Вообще круто будет». Он послушался, перешёл, многие годы был лидером «Зенита», а потом и других команд, которые соперничали с «Зенитом». И в сборной России был лидером. Не знаю, если честно, как он решил стать тренером. Но могу сказать, что ему будет очень непросто», — приводит слова Зырянова Sport24.

Широков перебрался из «Химок» в «Зенит» в декабре 2007 года и провёл в Петербурге шесть лет.