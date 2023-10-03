Вальверде: Беллингем — игрок, которому суждено ознаменовать эпоху

Полузащитник «Реал» Мадрида Федерико Вальверде положительно высказался о партнёре Джуде Беллингеме, назвав его игроком, который ознаменует эпоху.

«Игроки, которым суждено оставить свой след или ознаменовать эпоху, имеют свои особенности. Он уже много лет играет в хороших командах, но «Реал» Мадрид – это ещё один шаг. Он справился с этим невероятным давлением и кажется очень зрелым игроком.

Мы знаем, какой он замечательный футболист, и как человек он особенный, он очень хороший товарищ по команде и у него ясная голова. Я уверен, что круг, который его окружает, позитивен, и я верю, что в будущем он сможет стать капитаном, который ознаменует эпоху в «Реале»», — приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, Беллингем перешёл в стан сливочных этим летом из «Боруссии» Дортмунд за € 103 млн. В нынешнем сезоне 20-летний игрок в восьми матчах во всех турнирах забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Также англичанин возглавляет список бомбардиров испанской Ла Лиги с пятью голами.