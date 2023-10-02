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Джуд Беллингем: действительно наслаждаюсь футболом, играя в «Реале»

Джуд Беллингем: действительно наслаждаюсь футболом, играя в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился впечатлениями от выступлений за мадридский клуб.

«Мне хорошо в этой команде. Действительно наслаждаюсь футболом, играя в «Реале». Каждый раз, когда надеваю эту футболку, просто пытаюсь сделать всё возможное на поле», – приводит слова футболиста популярный журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл восемь матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

В прошлом сезоне за «Боруссию» Беллингем сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 120 млн.

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