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Тренер «Балтики» Игнашевич: Джанаев? Мы на него рассчитываем

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о том, что рассчитывает на 36-летнего российского голкипера Сослана Джанаева.

«Джанаев? Мы на него рассчитываем, он усилил нашу вратарскую бригаду. Уверен, он нам ещё поможет. Выбор вратаря – прерогатива тренера вратаря», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 36-летний Джанаев пополнил состав калининградского клуба на правах свободного агента в конце августа, подписав однолетний контракт. Ранее футболист трижды становился серебряным призёром чемпионата России.

Сегодня, 3 октября, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1 в рамках Фонбет Кубка России. В составе петербуржцев отметились забитыми мячами российский нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Ду Кейрос. В составе калининградцев — Кристиян Бистрович.