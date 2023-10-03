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Кубок России по футболу: результаты матчей игрового дня и турнирная сетка

Во вторник, 3 октября, были сыграны некоторые матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По всех встречах победитель определился в основное время игры. Победу праздновали хозяева поля — «Урал», «Зенит» и «Локомотив».

Все результаты матчей Кубка России (3 октября):

«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань) – 2:0;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) — 2:1;

«Локомотив» (Москва) – «Ростов» – 3:1.

В среду, 4 октября, состоятся ещё пять матчей 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России:

12:30. «Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный);

14:30. «Факел» (Воронеж) — ЦСКА (Москва);

15:00. «Сочи» — «Оренбург»;

16:45. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва);

17:15. «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород».