Юрий Нагорных: Леонченко продолжает работать в «Локомотиве», у него контракт

Председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных после победы в Фонбет Кубке России в матче с «Ростовом» (3:1) сказал, что исполнительный директор железнодорожников Владимир Леонченко продолжает работу в клубе, так как у него контракт.

«Леонченко доработает до конца зимы или он работает бессрочно? Не хочу отвечать на эти вопросы. Пока что время для ответа не пришло. У него действующий контракт на данный момент. Он продолжает работать в «Локомотиве». Мы сообщим дополнительную информацию, когда придёт время», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Шпинёв заявил, что пока у руководства команды находится Леонченко контракты с полузащитниками красно-зелёных Миранчуком и Жемалетдиновым не будут продлены.