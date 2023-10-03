Карпина мощно разозлило судейство. Арбитры помогли «Локо» победить «Ростов»?

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах, переиграв в Кубке России «Ростов». Железнодорожники вышли на первое место в своей группе за тур до финиша.

Если Валерий Карпин поменял всех 11 игроков по сравнению с последним матчем в чемпионате России, то Михаил Галактионов сохранил всю группу обороны – защитников Ненахова, Морозова, Фассона, Сильянова и опорника Баринова. Возможно, тем самым главный тренер «Локомотива» хочет стабилизировать оборону, добиться лучшей сыгранности в этой линии. Пусть даже ценой дополнительной нагрузки на защитников перед туром РПЛ. Преимущество железнодорожников в классе чувствовалось с первых минут. «Локомотив» забрал мяч и оказывал большое давлению за оборону «Ростова», в центре которой действовали 18-летний Семенчук и арендованный у «Зенита» 19-летний Кирш.

Уже на 6-й минуте хозяева заработали пенальти, но судья Любимов принял удивительное, на взгляд со стороны, решение. Рука Кирша находилась в естественном положении, площадь тела не увеличивала, да и движения к мячу не было. Тем не менее арбитр посчитал иначе, а ассистенты на VAR не нашли очевидной ошибки в действиях Любимова. Впрочем, «Локо» всё равно не реализовал 11-метровый. Миранчук бил с паузой, однако ударил плохо, слабо – Медведев потащил. Но и на этом эпизод не завершился. После подачи углового забил Баринов, вот только его гол отменили из-за офсайда. Возможно, хавбек ещё и сфолил на сопернике.

Пережив тяжёлое начало, «Ростов» стал отодвигать игру от своих ворот. «Локо» недоставало нестандартных ходов на флангах атаки, где вышли штатные защитники Самошников (справа) и Тикнизян (слева). Но и голкипер хозяев Гильерме, проводивший свой третий матч в нынешнем сезоне (все в Кубке России) не имел серьёзной работы. А в концовке первого тайма железнодорожники забили дважды во многом благодаря Сулейманову. В первом случае сменщик Дзюбы воспользовался ошибкой Семенчука, который в целом очень нравится в кубковых матчах, а в эпизоде с пропущенным мячом неверно выбрал позицию.

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Второй гол «Локо» перед перерывом пришёл в результате того, что Ионов проиграл единоборство после выноса под давлением. В штрафной «Ростова» Сулейманов тонко подыграл в касание на Миранчука. Антон за промах с пенальти исправился – с игры пробил намного лучше.

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Во втором тайме игра продолжалась в том ключе, который устраивал Галактионова. Замены не требовались, но тренер «Локомотива» сделал сразу три на 55-й минуте – выпустил Дзюбу, Глушенкова и Жемалетдинова.

Очевидно, это связано с желанием Галактионова распределить нагрузку перед туром. Экс-капитан сборной России поменял Сулейманова, для которого сегодняшний гол стал первым за «Локомотив» в карьере. Глушенков, едва выйдя на поле, сделал счёт 3:0 на исходе часа матча. И тут решение Любимова засчитать забитый мяч удивило, поскольку сначала показалось, что Глушенков забрался в офсайд в момент тончайшей передачи Дзюбы пяткой. Но, судя по повтору, Артём, скорее всего, даже не коснулся мяча.

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«Ростов» мог быстро вернуться в игру, если бы Любимов назначил пенальти после падения Голенкова в штрафной железнодорожников. Защитник «Локо» Морозов прихватил ростовчанина за футболку, тем не менее судья не поверил нападающему. Пришёл к выводу, что Голенков упал по собственной инициативе. Этот эпизод сильно разозлил Карпина, который ещё долго прессовал арбитров. Но тренер южан лишь «горчичник» для себя выпросил.

После этого всё фактически закончилось – команда Галактионова контролировала игру за исключением последних минут и довела дело до победы. Правда, не крупной. Концовка у хозяев не получилась – гости создали несколько голевых моментов. «Ростов» всё же лишил Гильерме матча на ноль, забив после стандарта. Защитник Осипенко удачно «примерил шкуру» форварда.

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Ещё один любопытный факт из матча «Локомотива» с «Ростовом»: за хозяев сыграл Михаил Щетинин, а за гостей его брат Кирилл. Однако на поле они не пересеклись. Ростовчанин ушёл с поля на 64-й минуте, а железнодорожник появился на 82-й.