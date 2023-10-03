Жоау Феликс: хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов

Португальский форвард «Барселоны» Жоау Феликс высказался о целях своей новой команды в самом престижном европейском клубном турнире.

«Перед нами поставлена чёткая и понятная задача – выйти из группы. Мы хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Но нужно двигаться шаг за шагом, не спеша. На данный момент мы идём последовательно, не желая думать о будущем», – приводит слова Феликса Marca.

Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл за «блауграну» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, однако не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. В квартете с каталонцами выступали «Бавария», «Интер» и чешская «Виктория».