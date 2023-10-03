Динияр Билялетдинов признался, что его дети играют за академию ЦСКА

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что его дети занимаются футболом в академии московского ЦСКА.

«У меня младший болел за 2DROTS, а старший — за «Амкал». Дома было настоящее противостояние. Но в то же время они ходят в академию ЦСКА и поддерживают армейцев, хотя я — железнодорожник до мозга костей.

Как так получилось? Из-за логистики. Все родители должны понимать: несмотря на спорт, нельзя забывать про школу, уроки. Ребёнок не должен проводить много времени в транспорте. Это потом так или иначе повлияет на всё. Поэтому мы приняли решение в пользу армейской академии.

Когда сыновьям было пять-шесть лет, хотел попробовать возить их в «Локомотив». Но полтора часа туда и столько же обратно — очень тяжело. А сейчас у нас дорога занимает десять минут в одну сторону, это совсем другая история. Они заразились ЦСКА. Для них это эталон. А для меня как футболиста не так важно, за кого они болеют. Главное, ребёнок занимается делом, которое ему нравится», — приводит слова Билялетдинова RT.