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Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» в матче ЛЧ

Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» в матче ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение английской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Ментальные ошибки, которые мы совершаем, совершенно недопустимы на таком уровне – за такое обязательно накажут. Это трудно контролировать, но мы всей командой несём ответственность за это. Мы дважды вели в счёте и контролировали ход игры, но всё упустили. Конечно, мы ждём от себя большего», – приводит слова тен Хага Eurosport со ссылкой на TNT Sports.

3 октября завершилась встреча 2-го тура группы А Лиги чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и стамбульским «Галатасараем». Турецкая команда одержала победу со счётом 3:2.

«Галатасарай» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка в двух встречах. «Манчестер Юнайтед» находится на последней строчке, у «красных дьяволов» нет ни одного очка.

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