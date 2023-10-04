Дмитрий Ефремов: возможно, если бы не случай с Жиго, моя карьера пошла по-другому

Бывший полузащитник ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов вспомнил тяжёлую травму, полученную в дерби со «Спартаком» в 2019 г.

«Не могу сказать, что вспоминаю и переживаю момент с Жиго в дерби, в котором я получил разрыв крестообразных связок, потому что достаточно быстро восстановился. Что теперь поделать? Это футбол, а не шахматы. Мог бы закрепиться в ЦСКА? Возможно, если бы не случай с Жиго, карьера бы пошла по-другому. Об этом история умалчивает», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игрок получил ещё одну серьёзную травму в свою карьере — в 2021 году, где, выступая за «Акрон», Дмитрий пострадал от перелома ноги со смещением.

Полное интервью будет выпущено на «Чемпионате» в ближайшее время.