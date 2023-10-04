Экс-игрок «Слована» Ефремов: в Чехии никакого предубеждения к русским не чувствовал

Бывший полузащитник ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов вспомнил выступления в Чехии в 2015–2016 годах.

«В Чехии было всё нормально. В Праге от половины людей можно было услышать русскую речь. Но чуть подальше от столицы старшее поколение либо не хотело говорить, либо забыло русский. А молодые и не знали. Никакого предубеждения к русским я не замечал. Владельцы ресторанов, куда приходил, всегда спрашивали про мои дела, хотя знали, откуда я родом», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов выступал в «Словане» на правах аренды, провёл 16 матчей.

Полной интервью выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.