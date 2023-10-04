Кубок России, 4 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 4 октября, пройдёт часть матчей группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Группа А

14:30 мск. «Факел» Воронеж — ЦСКА Москва

15:00 мск. «Сочи» — «Оренбург»

Группа C

12:30 мск. «Крылья Советов» Самара — «Ахмат» Грозный

Группа D

16:45 мск. «Динамо» Москва — «Спартак» Москва

17:15 мск. «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.