Ефремов: самый памятный подарок на день рождения получил от Капелло

Бывший полузащитник ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов вспомнил свой единственный матч за сборную России (0:0 с Казахстаном в 2015 году).

«Дебют за сборную России при Капелло — самый памятный подарок на день рождения! Но я понимал, что это аванс от Капелло. Предстояла куча работы, чтобы постоянно вызываться в основную сборную. Было очень приятно, но я не считал, что действительно этого заслуживаю. Тогда было много молодых ребят», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ефремов — воспитанник тольяттинской академии. К ЦСКА футболист присоединился в 2013 году. Дмитрий также успел поиграть за такие команды, как «Слован», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон» и ульяновская «Волга».

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл пять игр за «Текстильщик» с учётом всех соревнований и забил один гол. Клуб из Иванова по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в группе «Серебро» ЛЕОН-Второй лиги. В Кубке России на стадии 1/32 финала «Текстильщик» уступил «Родине» (1:3).