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Ефремов: в медиафутболе можно послать или обматерить. Кому-то это в кайф

Ефремов: в медиафутболе можно послать или обматерить. Кому-то это в кайф
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Экс-хавбек ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов высказал мнение о феномене медиафутбола.

«Там можно то, чего нельзя делать в открытую в профессиональном футболе. Например, послать кого-нибудь или обматерить. Кому-то это в кайф. Футболисты уходят туда за свободой действий, потому что там нет давления за результат. Нет такого, что слежу постоянно. Но я смотрел несколько матчей «Родины Медиа», потому что там играет мой друг. Иногда слежу в соцсетях. Туда на просмотры ходит больше людей, чем в любую команду Первой и Второй лиги. И там не заканчивающие карьеру «старички», а молодые пацаны.

Не знаю, почему они хотят именно в Медиалигу. Сам я туда не спешу. Если это будет ещё актуально, почему бы не поиграть там в конце карьеры? Всё равно присутствует спортивный интерес, а не просто в футбольчик вечером поиграть. Ну и болельщиков на трибунах там, кажется, больше, чем в РПЛ (улыбается)», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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