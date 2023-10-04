Наир Тикнизян: у всех команд бывают разные периоды. Думаю, «Ростов» переживает не лучший

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян полагает, что в данный момент «Ростов» переживает не лучшие времена.

«У всех команд бывают разные периоды. Думаю, что «Ростов» переживает не лучший. Но это не отменяет того факта, что это очень сильная команда с сильным тренером. Но меня это особо не касается. В матче с ними была задача выйти и выиграть, что и сделали. А что творится в «Ростове», это уже их головная боль», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во вторник, 3 октября, «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ростовчане занимают 12-е место, набрав 10 очков по результатам 10 проведённых игр.