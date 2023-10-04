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Тикнизян: очень жаль, что Байрамяна не вызвали в сборную Армении

Тикнизян: очень жаль, что Байрамяна не вызвали в сборную Армении
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после победы над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России рассказал об ожиданиях от матчей сборной Армении.

«У нас одна игра с Латвией в квалификации к Евро. Ещё будет товарищеская встреча с Северной Македонией. Я уверен, что обыграть нам Латвию по силам. Мы в борьбе за то, чтобы выйти из группы. Дай бог, чтобы это получилось. Удивился ли я тому, что Байрамян не получил приглашения в сборную? Больше да, чем нет. Не знаю, с чем это связано, но очень жаль, что так получилось», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Армения занимает третье место в турнирной таблице группы D отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 с семью очками после пяти игр.

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