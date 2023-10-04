Гранат: «Спартаку» нужно надёжнее играть с «Динамо», чтобы вопросов к Абаскалю было меньше

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком».

«Тунирная таблица в Кубке России обязывает «Динамо» побеждать, чтобы проходить дальше. У «Спартака» нет турнирных задач, но есть вопросы к тренеру. Поэтому команде нужно сыграть надёжнее и правильнее, чтобы этих вопросов было меньше. Мне кажется, сейчас «Динамо» стабильнее, чем «Спартак». Команду Абаскаля болтает из крайности в крайность», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках Кубка России сегодня, 4 октября. Начало встречи — в 16:45 мск. Игру примет «ВТБ Арена».