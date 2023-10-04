Агент: Помазун входит в топ-5 лучших голкиперов России, он заслужил вызов в сборную

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал попадание голкипера в состав сборной России на октябрьский сбор. По мнению агента, Помазун входит в пятёрку лучших голкиперов России и он заслужил попадание в сборную.

«Очень рады за Илью. Я думаю, он своей игрой заслужил попадание в сборную. Хочется, чтобы в этот раз он дебютировал там, но решать будет тренер. Я считаю, что Помазун входит в топ-5 лучших голкиперов России. Он точно один из лучших», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, уже 12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна в Москве. 16 октября в Турции команда Валерия Карпина встретится со сборной Кении.