Гави рассказал, что экс-футболист «Реала» является одним из его любимых игроков

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави рассказал о том, какие футболисты футболистов являлись его кумирами.

«Прежде всего могу назвать Иньесту, но также Иско и Верратти», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Напомним, испанский полузащитник Иско выступал за мадридский «Реал» с сезона-2013/2014 по сезон-2022/2023. За это время в составе «сливочных» футболист принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 53 голами и 57 результативными передачами. В «Реале» 31-летний игрок пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок Европы, три раза завоёвывал золото чемпионата Испании, один раз побеждал в Кубке Испании.

В нынешнем сезоне Иско выступает за «Бетис», в составе которого он принял участие в девяти матчах во всех турнирах (один гол и одна результативная передача).

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